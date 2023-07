Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um apostador de Apucarana, no Norte do Paraná, acertou sozinho o prêmio principal do concurso 2870 da Lotofácil, sorteado neste sábado (22). O sortudo vai receber uma “bolada” de R$ 5.233.661,78.

A aposta simples foi feita via canal eletrônico. Outros 530 apostadores fizeram 14 pontos e vão levar RS 1.257,03 cada um. Mais 16.740 jogos vencedores acertaram 13 números, com prêmio de R$ 30.

Outros 178.179 apostas com 12 acertos faturam R$ 12 cada. Já 878.740 apostas fizeram 11 dezenas e ganham R$ 6.

Para ler a matéria completa no portal TN Online, clique aqui.