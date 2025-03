A Polícia Militar do Paraná (PMPR) prendeu nesta segunda-feira (03) um homem sob suspeita de agressão à esposa, em Sarandi, no Noroeste do Estado. A denúncia foi feita pela funcionária de um supermercado, após a vítima escrever um bilhete pedindo que a polícia fosse chamada, pois, segundo ela, corria risco de morte.

A PMPR recebeu uma ligação, via 190, de uma funcionária de um mercado da cidade, onde a vítima, que fazia compras com o marido, solicitou um papel e caneta emprestados. No bilhete, ela escreveu o endereço da residência e o pedido de ajuda: “Chama a polícia que ele vai me matar”.

Após a denúncia, rapidamente a viatura mais próxima da residência foi acionada, chegando ao local e realizando contato com a vítima. Assustada, ela abriu o portão para que os policiais abordassem o suspeito, que possui passagem por violência doméstica. Ele foi encaminhado para a 9ª Subdivisão Policial (SDP) em Maringá, onde continua preso.

O secretário de Estado da Segurança Pública, Hudson Teixeira, destacou a ação rápida da Polícia Militar. “A equipe policial foi rapidamente ao endereço indicado e encontrou a mulher assustada. O agressor, que já tinha passagem por violência contra mulher, foi detido e encaminhado à delegacia. O Paraná não é lugar pra ‘machão de cozinha’”, afirmou.

MULHER SEGURA — As forças de segurança do Paraná têm trabalhado para reduzir os índices de criminalidade no Estado. Prova disso são os recentes dados divulgados pela Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp), que indicaram queda nos homicídios dolosos, furtos e roubos, além da redução no número de feminicídios nas cidades que contaram com o programa Mulher Segura, braço da Operação Vida realizada em municípios com altos índices criminais.

No caso de crimes contra a mulher, além de combate ao feminicídio e violência doméstica, o Mulher Segura promove o empoderamento feminino e palestras de conscientização sobre direitos da mulher para homens e mulheres.

Houve uma redução de 18% nos crimes de feminicídios nas 20 cidades que receberam o programa no ano passado (foram 37 casos em 2024 e 45 em 2023). De maneira geral, esse ainda é um problema a ser enfrentado pelas forças de segurança e toda a sociedade: foram 109 casos de feminicídio no último ano.

No início de fevereiro, a Sesp anunciou que a Operação Mulher Segura será ampliada para os 399 municípios em 2025. O Governo do Estado também destinará novos recursos para a realização de palestras ministradas por policiais, ampliando o alcance das ações preventivas. Desde sua implantação, já foram realizadas 421 palestras para mais de 51 mil pessoas.