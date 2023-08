Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Policiais estão nas ruas de Maringá, noroeste do Paraná, à procura do suspeito de ter atirado contra um casal e uma bebê na manhã desta quarta-feira (2), no Conjunto Odwaldo Bueno.

A bebê, de 45 dias, baleada na cabeça, morreu no local. Os feridos, pais da criança, foram encaminhados ao hospital com ferimentos graves.

Segundo a Polícia Militar, moradores relataram que o casal andava pela Rua Alzira Moreira Martins quando o suspeito chegou. Após discussão, vizinhos ouviram os disparos. O autor fugiu em um Uno branco e é procurado.

A suspeita, conforme a PM, é que o crime tenha envolvimento com tráfico de drogas. O homem baleado, de 26 anos, tem antecedentes criminais por receptação, porte ilegal de arma e tráfico. A mulher ferida tem 22 anos.

A Polícia Civil investiga o crime.