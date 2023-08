Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A leitura do tacógrafo do caminhão que se envolveu em um acidente com um carro na BR-369, nas proximidades do quilômetro 479, revelou que a carreta trafegava em velocidade superior à 110 Km/h no momento da colisão. As informações são da Polícia Rodoviária Federal.

O cruzamento onde aconteceu o acidente é equipado com uma lombada eletrônica, que controla a velocidade, com o limite de 60 Km/h. Conforme as informações da PRF, o carro tentou atravessar a rodovia quando foi atingido pelo caminhão.

O acidente que aconteceu no final da tarde de terça-feira (1º) vitimou dois idosos, um homem de 74 anos e uma mulher de 66 anos. O Corpo de Bombeiros deslocou até o local para fazer o atendimento, porém os ocupantes do carro haviam falecido.