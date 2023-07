Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O avião que desapareceu na Serra do Mar, na tarde desta segunda-feira (3), transportava dois servidores do Governo do Paraná. A informação foi confirmada em nota enviada à imprensa por volta das 18 horas.

A aeronave Piper Arrow, modelo PA-28R-200 decolou do Aeroporto de Umuarama, no Noroeste do Estado, com direção à Paranaguá, no Litoral, às 7h50.

“Assim que o Estado soube que o avião saiu da rota e não chegou ao seu destino foram realizadas buscas, em apoio ao Cindacta, com os helicópteros Falcão 12 (BPMOA) e Resgate 04 (Casa Militar), mas nada foi localizado”, informou.

O Cindacta já mandou um avião especializado em buscas de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, para essa área. O Governo do Paraná também deixou à disposição helicópteros da Casa Militar, do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas e do Corpo de Bombeiros para continuar as buscar nesta terça-feira (4). O Corpo de Bombeiros do Litoral também já iniciou um trabalho por terra na Serra do Mar.

Até o momento, não há informações sobre possível queda da aeronave.