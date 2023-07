Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O surfista carioca Theo Fresia teve o carro atingido pelo caminhão que causou um engavetamento com outros 14 veículos em um trecho da BR-376, em Guaratuba, no Litoral do Paraná, no fim da manhã deste domingo (2). No entanto, tudo passou de um “susto” para o esportista, que saiu ileso do acidente.

O surfista carioca Theo Fresia. Foto: Reprodução/Instagram @theofresia

Por volta das 22h, ainda no domingo, no Instagram, o surfista divulgou as imagens do carro onde estava. Nas imagens, que podem ser vistas abaixo, é possível ver o veículo completamente destruído.