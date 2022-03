Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Câmeras de segurança da Uma Roda Motopeças, localizada no centro de Santo Antônio da Platina/PR, registraram o furto de uma mini moto da loja na madrugada desta segunda-feira (14).

As imagens mostram um Fiat Palio parando em frente à loja e um homem descendo do veículo segurando uma marreta. Ele se aproxima e quebra a vitrine. Em seguida o bandido furta a mini moto e a coloca no veículo, deixando o local ainda com uma das portas do carro aberta.

Extorsão

A mulher da vítima divulgou o furto nas redes sociais e pediu informações. Aproveitando-se da situação, outro criminoso, que segundo a polícia não tem nenhuma relação com caso, fez contato com a vítima exigindo dinheiro para devolver a mini moto. O bandido ameaçou incendiar a loja e a casa da vítima e até mesmo sequestrar sua mulher e seus filhos, caso não fosse pago o valor exigido pela devolução do objeto furtado. O comerciante encerrou a ligação após pouco mais de nove minutos de tentativa de extorsão, e registrou novo boletim de ocorrência.

Carro abandonado

O Fiat Palio usado no furto da mini moto foi abandonado na rua Dário Vilela Bitencourt, em Santo Antônio da Platina/PR. O veículo não tem registro de furto/roubo e foi recolhido ao pátio da 38ª Delegacia Regional de Polícia, onde deve passar por perícia para tentar identificar o criminoso.