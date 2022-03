Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O primeiro concurso público da FUNEAS – Fundação Estatal de Atenção em Saúde do Estado do Paraná, para a contratação de pessoal para o quadro permanente, está previsto para ser realizado ainda neste ano de 2022, conforme informações do diretor-presidente da instituição, Marcello Machado, durante reunião com a diretoria executiva da entidade.

Na reunião, o presidente assinou o contrato com a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento, da Universidade Estadual do Centro-Oeste, que fará todo o processo do concurso, em todas as suas etapas.

No total, serão objeto de concurso mais de 30 categorias profissionais para a formação do quadro próprio e cadastro de reserva, distribuídos entre a sede e as unidades hospitalares mantidas pela entidade.

No total são sete hospitais mantidos pela FUNEAS, entre os quais, o Hospital Regional do Norte Pioneiro (HRNP), com sede em Santo Antônio da Platina, que atende à 22 municípios ligados à 19ª Regional de Saúde do Norte Pioneiro.

Fortalecimento

Marcello Machado ressaltou que a realização deste concurso atende todas as normas legais, inclusive à instrução normativa do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, e que o processo deste concurso estava suspenso devido a Lei Complementar Federal nº 173/2021, para o enfrentamento da pandemia da Covid-19.

“A realização deste concurso público vai fortalecer ainda mais as unidades da FUNEAS, pois teremos um quadro próprio de trabalhadores permanentes, construindo o conhecimento ao longo dos anos, não sendo interrompidos pela finalização de contratos temporários, ou mudanças de gestão. Só temos a ganhar”, complementou.

Unidades beneficiadas – Além da contratação para a sede da FUNEAS, o concurso público suprirá a demanda de todas as unidades sob gestão da entidade, no Estado do Paraná.

Serão atendidos os hospitais: Regional de Guaraqueçaba, Hospital Regional do Litoral, em Paranaguá e o Hospital de Dermatologia Sanitária São Roque, em Piraquara. Em Campo Largo o Hospital Infantil, em Francisco Beltrão o Hospital Regional do Sudoeste e em Santo Antônio da Platina o Hospital Regional do Norte Pioneiro

Em Londrina, as unidades Zona Norte e Zona Sul, recém incorporadas pela FUNEAS, pela Secretaria da Saúde do Paraná, através do planejamento de ampliação e expansão de qualidade, determinada pelo Secretário Beto Preto, serão atendidas.

A Escola de Saúde Pública e CPPI também fazem parte deste edital que será lançado.