Um bebê, de aproximadamente dois meses, foi encontrado sozinho nas proximidades do balneário Brejatuba, em Guaratuba, no Litoral do Paraná. A mãe da criança foi localizada pela Polícia Militar apenas uma hora depois. A situação aconteceu na tarde desta quinta-feira (30). As informações são do Correio do Litoral.

Um vendedor ambulante foi quem viu o carrinho sozinho na orla. Ele acionou a equipe policial que fez buscas nas proximidades, inclusive utilizando caixas de som.

Após uma hora, a mãe apareceu e disse que tinha deixado o filho com um grupo de amigos para recolher objetos na praia e levar até o carro. Ainda segundo ela, quando percebeu que os amigos chegaram no carro sem o bebê, saiu atrás dele e encontrou os policiais.

Os pais da criança, ela de 27 e ele de 31, foram parar na delegacia e o Conselho Tutelar foi acionado.