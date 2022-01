Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Colisão auto x auto na BR 369 em Santa Mariana na tarde de domingo

Por volta das 18h00min, no km 68 da BR 369 da tarde de domingo (3), no município de Santa Mariana, seguia um GM Onix de cor prata com placas de Bandeirantes, com três ocupantes, e logo atrás seguia um Renault KWID, onde estava apenas o condutor.

Segundo informações, não se sabe o motivo, no Km 68, próximo a fábrica de ração de Santa Mariana, o veículo KWID de cor branca, veículo da marca Renault, placas do estado de São Paulo, bateu fortemente na traseira do ONIX, de cor prata com placas de Bandeirantes, pertencente a uma família moradora da Vila União em Bandeirantes.

No Onix o motorista, sua esposa e sua filha nada sofreram, no Renault, o motorista foi encaminhado com ferimentos médios, para o Pronto Socorro de Bandeirantes, o mesmo foi encaminhado pelo SAMU de Bandeirantes. Além do SAMU, Bombeiros de Bandeirantes, PRF e Econorte estiveram no local.

O trânsito ficou lento por cerca de uma hora no local, e o fluxo de veículos na BR 369 durante todo domingo foi de grande movimento devido o feriado prolongado.