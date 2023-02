Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um bebê de 1 ano morreu após engolir uma pilha em Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná. Ele estava internado desde o sábado (29). A morte foi confirmada na noite de quarta-feira (1°).

Segundo as informações apuradas pela RICtv, a criança tinha feito aniversário há quatro dias. Ela estava na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e teve uma hemorragia.

O corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML).