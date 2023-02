Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um grave acidente envolvendo dois carros na rodovia BR-369, em Ubiratã, no Oeste do estado, causou uma morte e deixou duas pessoas gravemente feridas, na manhã desta quinta-feira (2). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, os dois carros envolvidos no acidente trafegavam em direções opostas e teriam batido de frente.

O motorista de um dos carros, uma Saveiro, morreu na hora. Outro homem, que também estava a Saveiro, e uma mulher, que dirigia o outro carro acidentado, um Duster, foram encaminhados para o hioospital com ferimentos graves.