Um grave acidente matou uma bebê de apenas dois meses e deixou outras quatro pessoas feridas, na noite deste sábado (26), no norte do Paraná. De acordo com informações da Polícia Militar (PM), a colisão frontal envolveu dois veículos de passeio, no KM 318 da PR-090, na região de Sapopema.

Todos os feridos, e o bebê que não resistiu, estavam dentro de um GM Monza, que possui placa de Sapopema. Segundo a PM, o veículo com cinco ocupantes bateu de frente com um GM Ônix, com placas de Belo Horizonte (MG).

O bebê de dois meses, do sexo feminino, chegou a ser encaminhado para o Pronto Socorro, mas não resistiu. Uma mulher, de 35 anos, e o motorista do Monza, um homem de 33, tiveram ferimentos graves. A moça foi encaminhada ao Hospital de Cornélio Procópio e o condutor do carro ao Hospital Universitário de Londrina. Outros dois adolescentes, de 12 e 16 anos, estavam no veículo e tiveram ferimentos leves.

O casal que estava no Ônix não teve ferimentos, apesar do carro rodar e só parar em uma área de mata, na margem da rodovia.

Segundo a PM, um dos veículos invadiu a pista contrária e causou o acidente. O trecho da colisão é de pista simples, porém, permite ultrapassagem com segurança. O motorista do Monza não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH).