A Secretaria Estadual da Saúde divulgou neste domingo (27) mais 2.778 casos confirmados e nove mortes em decorrência da infecção causada pelo novo coronavírus no Paraná. Os números incluem meses anteriores e não representam apenas a notificação das últimas 24 horas. Um bebê de apenas um ano está entre as vítimas que não resistiram e morreram pela doença.

Os dados acumulados do monitoramento da Covid-19 mostram que o Estado soma agora 2.317.176 casos confirmados e 42.060 mortos pela doença.

Os casos confirmados divulgados neste domingo são de fevereiro (2.530) e janeiro (240) de 2022; setembro (1), julho (1), junho (4) de 2021; setembro (1) e junho (1) de 2020. Os óbitos são de fevereiro (8) de 2022 e junho (1) de 2021.

Internados

O informe relata que 175 pacientes com diagnóstico confirmado estão internados em leitos SUS (79 em UTI e 96 em enfermaria). Não há paciente com diagnóstico confirmado na rede particular. Há outros 850 pacientes internados, 354 em leitos UTI e 496 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão na rede pública e rede particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2.

Óbitos

A Secretaria da Saúde informa a morte de mais nove pacientes. São cinco mulheres e quatro homens, com idades que variam entre 1 e 89 anos. Os óbitos ocorreram entre 13 de junho de 2021 a 26 de fevereiro de 2022.

Os pacientes que foram a óbito residiam em Foz do Iguaçu (2), Cascavel (2). A Secretaria registra, ainda, a morte de uma pessoa em cada um dos seguintes municípios: Santa Mariana, Pinhais, Pato Branco, Florestópolis e Faxinal.

Fora do Paraná

O monitoramento registra 10.538 casos de residentes de fora do Estado, sendo que 230 pessoas foram a óbito.