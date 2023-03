Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma criança de 1 ano e 11 meses foi resgatada por uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná na noite da última terça-feira (28) após cair em um buraco de aproximadamente 2 metros de profundidade e com diâmetro muito curto. O resgate aconteceu no município de Mamborê, no Centro-Oeste.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 21 horas para resgatar a criança em uma fenda de uma obra no quintal da casa em que ela reside. Chegando no local, os bombeiros iniciaram o atendimento para salvá-la e começaram o contato com um cano de PVC para estabilizar o terreno e a terra não desmoronar em cima da criança.

De acordo com o capitão Anderson Luiz Feijó, assim que chegaram no local os bombeiros viram que a primeira preocupação era com uma eventual falta de oxigênio da criança. “O nosso foco era manter a criança tranquila para iniciarmos o salvamento dela. Por isso começamos com o cano de PVC a mandar oxigênio através dele, tudo para que mantivéssemos a criança com oxigênio no buraco”, afirmou.

Com o auxílio da Defesa Civil, uma retroescavadeira foi usada para cavar um buraco de 1,80 m de profundidade e com aproximadamente 50 cm de distância do local do acidente. Após 1 hora e 20 minutos de trabalho, foi possível tirar a criança do local. Ela saiu ilesa e consciente após o resgate.

A equipe encaminhou a criança para o pronto atendimento da cidade. Ela passa bem e já está com os pais.