Uma briga envolvendo tio e sobrinho terminou com uma pessoa ferida e virou caso de polícia na noite desta terça-feira (22), em Santo Antônio da Platina/PR.

De acordo com a PM, a corporação foi acionada pelo Corpo de Bombeiros informando sobre uma ocorrência de vias de fato entre familiares na rua 7 de Setembro, na área central da cidade. Quando as equipes chegaram ao local, o morador informou que se desentendeu com seu sobrinho por conta de um vídeo game e ambos trocaram agressões. Ainda de acordo com o morador, ele se alterou durante a confusão e chutou um vidro resultando em lesão em uma de suas pernas.

O morador foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao pronto-socorro. O sobrinho deixou o local antes da PM chegar para o atendimento à ocorrência.