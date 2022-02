Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Policias militares da Rádio Patrulha de Guapirama/PR, que pertencem à 4ª Companhia de Santo Antônio da Platina/PR, recuperaram no início da noite desta terça-feira (22), um veículo Volkswagen T-Cross furtado na madrugada de segunda-feira (21), em uma concessionária de veículos no município.

De acordo com o comandante da 4ª CIA, Capitão Marciano Corsini, após informações recebidas pela corporação o carro foi encontrado em um local de difícil acesso, próximo ao Rio das Cinzas, às margens da BR-153. O gerente da concessionária foi informado e compareceu ao local com a chave reserva para facilitar a retirada do veículo.

Além do carro, o ladrão também furtou uma TV de 60 polegadas na concessionária.

A Polícia Civil investiga o caso.