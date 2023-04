Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O Batalhão de Polícia de Rondas Ostensivas de Natureza Especial (BPRONE) continua com as buscas aos suspeitos do assalto à agência da Caixa Econômica Federal em Antonina. O grupo fugiu após o crime para uma mata na BR-277 e até o final da tarde desta terça-feira (11) não foi localizado.

Até o momento, foram recuperados dois veículos, cerca de R$ 175 mil em espécie, cheques, coletes balísticos, malotes e um celular, segundo a Polícia Militar. A rodovia chegou a ser bloqueada para procura dos suspeitos, mas foi liberada.

Nenhum dos integrantes do grupo foi preso até o momento. Aproximadamente seis homens invadiram o banco, renderam o vigilante e fugiram com o malote. Não há previsão de encerramento das buscas.