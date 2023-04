Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Honestidade sempre será notícia boa pra gente! Um jovem de 17 anos achou um celular perdido na rua, entregou o aparelho para a polícia e foi recompensado pela boa ação com um celular novinho!

Detalhe: ele não tem telefone celular! O nome desse garoto exemplar é Lázaro Elias Domingos. Ele mora em Espera Feliz, na Zona da Mata Mineira.

“E apesar de não ter um aparelho celular, no mesmo momento ele acionou a Polícia Militar e fez a entrega do aparelho. Apesar de parecer algo normal, nos dias de hoje a atitude dele deve ser parabenizada e exaltada”, disse o Sargento Moreira, da PM de MG.

Ganhou celular novinho

Lázaro, que tem dois irmãos gêmeos, achou o aparelho celular que Simone havia perdido nas ruas da região, no dia 1º de abril, e entrou em contato com a polícia para informar que tinha achado o aparelho.

A gesto nobre do garoto comoveu a Polícia Militar, a Associação Comercial e a técnica em enfermagem Simone Soares, a dona do aparelho perdido.

Lázaro foi recompensado pela Polícia Militar de Minas Gerais e o vídeo comoveu a internet!

A surpresa

No vídeo, depois da fala do Moreira, uma mulher elogia a atitude do garoto. “Quando a Polícia disse que o Lázaro não tinha celular e mesmo assim ele devolveu, nós tivemos uma ideia de fazer uma vaquinha para homenageá-lo”. disse a mulher, ao entregar uma sacola para o garoto.

Aí, o garoto recebe uma sacola e ao abrir se depara com 3 ovos de páscoa, um para ele e para seus 2 irmãos!

Não bastasse tudo isso, Lázaro recebe uma nova sacola da mulher que fala. “Essa sacola aqui é para você carregar seus ovos de páscoa”, disse ela.

E era nessa outra sacola que estava a grande surpresa, os moradores da cidade fizeram uma vaquinha e o Lázaro ganhou um celular novinho!

Ele parece não acreditar quando abre a caixa e vê o aparelho. “É sério isso?”, e é respondido em seguida pelo policial “Não é mentira não, é verdade”. Todo mundo aplaudiu a atitude do garoto!

Video viralizou

O vídeo, publicado nas redes da Polícia Militar de Minas Gerais, já teve 30 mil curtidas e mais de 1.800 comentários.

“Parabéns ao Lázaro, à associação comercial e em especial a todos militares envolvidos. Em meio a tantas notícias ruins, graças a Deus ainda existem pessoas honestas”, disse um internauta.

Outro usuário afirmou que Lázaro é um exemplo e que com certeza será muito abençoado na vida.

“Grande exemplo, Lázaro. O mundo precisa de pessoas como você. Continue no caminho da honestidade, da verdade e do bom caráter. A vida lhe compensará da melhor forma”.

Polícia Militar de Minas Gerais pic.twitter.com/R579B6CNMt

— Itatiaia (@itatiaia) April 8, 2023