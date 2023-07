Escutar esta notícia Escutar esta notícia

As buscas pelo avião desaparecido na região da Serra do Mar, no litoral paranaense, entram no quinto dia de buscas nesta sexta-feira (7). Até agora já foram mais de 30 horas de buscas em mata fechada e vestígios da aeronave ainda não foram encontrados.

Nesta quinta-feira (6), o secretário de Segurança Pública do Estado, coronel Hudson Leôncio Teixeira declarou que as buscas seguem até que os três desaparecidos sejam encontrados. Na aeronave estavam dois servidores do governo e o piloto.

Nesta sexta, as buscas devem continuar de maneira aérea com aeronaves da Força Aérea Brasileira (FAB) e de modo terrestre com apoio de bombeiros e voluntários.