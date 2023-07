Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um homem foi preso por tráfico de drogas e resistência a prisão em ação da Polícia Militar registrada no fim da tarde desta quarta-feira (05), em Jacarezinho.

Segundo a PM, a equipe fazia patrulhamento pela Vila Scyllas, em local alvo de denúncia de tráfico, quando constatou que o denunciado realizava transações com usuários pelo portão do imóvel.

Feita abordagem, com ele foi encontrado um eppendorf de cocaína e R$ 40 em dinheiro. O suspeito ainda tentou fugir, agredindo os policiais, sendo então algemado.

Dentro da casa foram localizados mais 182 eppendorfs de cocaína, pesando 145g e 182 pedras de crack, pesando 44g, além de R$ 260 em notas trocadas, dois celulares e duas correntes de ouro.

O homem foi preso em flagrante e encaminhado com todo material apreendido para a Delegacia de Polícia Civil de Jacarezinho.