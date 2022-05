Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Servidores da Receita Federal apreenderam na terça-feira (10) um caminhão com mais de R$ 2 milhões em produtos eletrônicos da marca Apple. A abordagem foi realizada em um posto de combustíveis, na BR-277, em Cascavel, no Oeste do Paraná.

Para tentar passar pela fiscalização sem que gerar suspeitas, foi criado um fundo falso similar ao original do caminhão, reduzindo o tamanho do compartimento interno da carreta em cerca de 40 cm. Dentro do local “adaptado”, cerca de 25 caixas de produtos eletrônicos foram encontrados, dentre eles iPhones, iPads e MacBooks.

O caminhão, que vinha da região da fronteira com o Paraguai, transportava uma carga de arroz em fardos e tinha como destino a cidade de São Paulo. A carga de arroz está regular.

O motorista, que é também proprietário do caminhão, foi conduzido para a delegacia de polícia.

O caminhão foi apreendido juntamente com os eletrônicos, que estão sendo contados e avaliados para a apuração do valor final da apreensão.