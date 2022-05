Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Operação de trânsito realizada em conjunto entre Polícia Militar e Polícia Civil de Siqueira Campos resultou na apreensão de duas motocicletas, durante a manhã desta terça-feira (10).

Segundo informações repassadas pela PM, foram 23 veículos abordados no total, com a apreensão das duas motos por irregularidades diversas. Os veículos foram recolhidos ao pátio do pelotão da Polícia Militar no município.