Um caminhão caiu de uma ponte na BR-153, na região centro-oeste do Paraná, no fim da tarde desta segunda-feira (07). Duas pessoas morreram na hora, uma terceira vítima chegou a ser levada ao hospital, mas não resistiu. Uma pessoa continua internada em estado grave na cidade de Laranjeiras do Sul.

O acidente foi na altura do quilômetro 358, na cidade de Marquinho, na ponte sobre o Rio do Cobre. Ninguém sabe ainda o que motivou a saída de pista. Devido ao local em que o caminhão caiu, na ribanceira do rio, os bombeiros tiveram bastante dificuldade em socorrer as vítimas. A retirada do caminhão está sendo feita com um guindaste.

Conforme a Polícia Rodoviária Federal, os corpos foram enviados para o IML de Guarapuava.