Um homem, de 30 anos, foi morto a tiros após ser surpreendido por um criminoso no final da tarde desta terça-feira (8), em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba. A vítima fazia uma visitava a um amigo quando foi morta, segundo a Polícia Civil.

De acordo com o investigador Carioca, da Delegacia de Colombo, o suspeito estava armado com uma pistola 9 mm. O homicídio foi registrado no Jardim Osasco.

“Um indivíduo entrou na casa e efetuou os disparos. Conseguimos algumas testemunhas que vão até a delegacia relatar o que viram”, disse o policial.