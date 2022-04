Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um caminhão tombou e pegou fogo na tarde deste domingo (3) na BR-376, em Balsa Nova, Região Metropolitana de Curitiba (RMC). Uma pessoa morreu com o acidente, mas ainda não há informações se foi o caminhoneiro ou se estava com algum passageiro. As informações são da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que faz atendimento no local.

O tombamento aconteceu no Km-552, sentido Curitiba. A carga ficou espalhada pela pista e a fumaça pode ser vista à distância pelos motoristas da região. A pista segue totalmente interditada.