Dois caminhões bateram e um motorista ficou ferido após ficar preso nas ferragens, na BR-277, em São Luiz do Purunã, em Balsa Nova, região metropolitana de Curitiba. A batida aconteceu nesta tarde de domingo (1) e provocou congestionamento.

O trabalhador, de aproximadamente 30 anos, foi retirado das ferragens por uma equipe do Corpo de Bombeiros que foi ao local. O acidente foi no Km 133, no sentido Curitiba e provocou grande congestionamento.

O homem socorrido foi encaminhado ao Hospital do Rocio com ferimentos moderados. Equipes do Departamento de Estradas e Rodagens (DER), trabalham na retirada do veículo neste momento. O congestionamento chegou em 10 quilômetros na região.