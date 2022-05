Após longo período com as atividades remotas, a Prefeitura de Ribeirão Claro, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer e da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, vai dar início aos projetos esportivos e culturais de forma presencial.

Conforme a secretária de Educação, Daniela Rodrigues Martelini Rahuam e o chefe do Departamento de Cultura, Gustavo Vian, os novos projetos artísticos e culturais vão servir como uma ferramenta para aproximar a população da cultura e arte, de forma mais ativa no formato presencial.

O secretário de Esportes e Lazer, João Roberto Pacheco, e a chefe do Departamento de Esportes, Paola Pedrette Borges destacam que os projetos visam abranger todas as regiões do Município, fortalecendo as atividades já existentes e abrindo novas oportunidades.