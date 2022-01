Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um homem, de 52 anos, morreu em um grave acidente de trânsito registrado na tarde deste sábado (22), em Tibagi. Ele estava como passageiro em um caminhão conduzido pelo filho, de 36 anos, que tombou na altura do Km 421,7 da BR-376 e bateu contra a mureta de concreto do canteiro central da rodovia.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista seguia de Imbaú para Ponta Grossa, nos Campos Gerais, quando perdeu o controle e tombou em uma curva. A carga do caminhão, composta por tábuas de madeira, ficou espalhada na pista, interditando a rodovia sentido Curitiba.

O condutor do veículo realizou o teste do bafômetro, que deu resultado negativo para a ingestão de bebidas alcoólicas. Ele ficou ferido, foi socorrido e encaminhado pelo Siate a um hospital de Telêmaco Borba. Já o pai do motorista, um homem de 52 anos que viajava como passageiro, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Ponta Grossa.