A apresentadora do Globo Repórter Glória Maria foi internada na última quarta-feira (19), após testar positivo para a Covid-19. De acordo com a colunista Fábia Oliveira, a jornalista está em um hospital localizado em Copacabana, Zona Sul do Rio de Janeiro.

Glória precisou utilizar um dreno no pulmão e apresenta um quadro de saúde estável. Ela recebeu as duas doses de vacina contra a doença ao longo do ano passado.

Recentemente, a jornalista relembrou a luta que enfrentou quando foi diagnosticada com quadro de tumor no cérebro, em 2019. Segundo ela, as chances de sobreviver eram de 30%.

Depois do tumor no cérebro, eu não vivo mais de sonhos. Eu vivo de realidade. Tenho muita coisa para realizar. Ganhei mais um ‘prazo de validade’. E estou aproveitando de todas as maneiras”, disse ela, em entrevista para a revista GE.