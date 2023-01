Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Foi preso por embriaguez ao volante e direção perigosa o caminhoneiro que atingiu mais de 40 veículos de Ponta Grossa até Curitiba na manhã deste sábado (14). O motorista acessou a capital paranaense pela BR-376, vindo dos Campos Gerais, e o caminhão desgovernado foi perseguido e só parou ao ser abordado pela Guarda Municipal no bairro Cidade Industrial de Curitiba.

De acordo com a Polícia Militar, foi realizado o bafômetro, que resultou em 0,14 mg/l, comprovando que ele dirigia sob efeito de bebidas alcoólicas. O homem foi preso pela PM e encaminhado para a Delegacia de Delitos de Trânsito (Dedetran). O caminhão estava carregado com garrafas de cerveja e as mercadorias ficaram espalhadas na rodovia.

Segundo informações da Polícia Militar no local para o repórter Lucio André, da RICtv, pelo menos 40 veículos foram atingidos pelo caminhoneiro. Em Curitiba, o motorista passou pela região do Parque Barigui, bairro Portão e CIC.