Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um motorista perdeu o controle de um Ferrari e bateu o automóvel contra uma árvore na PR-323, no município de Cianorte, no Noroeste do Paraná. O acidente aconteceu na tarde desta sexta-feira (13).

Conforme informações, o condutor do veículo precisou ser encaminhado para o hospital para receber atendimento médico. O homem, que não foi identificado, no entanto, passa bem.

O automóvel de luxo foi identificado como uma Ferrari modelo Califórnia, e é avaliado em cerca de R$ 1,9 milhão na tabela FIPE. Até o momento, não há informações do que teria motivado o acidente.