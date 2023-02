Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Nesta segunda-feira (13), uma carreta carregada com produtos contrabandeados foi roubada na região de Cianorte. Após perseguição policial, ela foi apreendida próximo à cidade de Terra Boa, no interior do Paraná.

A carreta seguia pela BR-323, na entrada de Cianorte, quando foi atingida por disparos de arma de fogo. O condutor então abandonou o veículo, que foi levado pelos criminosos.

A polícia foi acionada e iniciou uma perseguição à carreta, que seguia com destino à cidade de Terra Boa. Os assaltantes saltaram do veículo e fugiram em direção a uma região de mata. Um deles, um rapaz de 29 anos, foi capturado. Contra ele, foi identificado um mandado de prisão em aberto.

Dentro da carreta foram encontrados 2 bloqueadores de sinais, 100 unidades de cama box e 250 caixas de cigarros contrabandeados.