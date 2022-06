Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A carreta que levava equipamentos da dupla Maiara & Maraisa tombou no começo da tarde desta sexta-feira (17/6), no interior de São Paulo. Segundo informações preliminares da Polícia Rodoviária, o acidente aconteceu no trevo de Itaju.

As cantoras não estavam no veículo, que levava apenas equipamentos de som. Em nota, a equipe de Maiara e Maraisa afirmou que não houveram feridos no acidente.

A dupla faz show nesta sexta em Bariri, no evento que celebra os 132 anos de aniversário da cidade.

Para ler a matéria completa no portal Metrópoles, clique aqui.