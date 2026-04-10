Um casal de jovens morreu nesta quinta-feira (9) após ter o carro prensado por duas carretas na BR-376 em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná. Eles foram identificados como Anaih Mayumy Melo Soares, de 18 anos, e Nicolas de Mello Menon, de 19.

Outras três pessoas, que estavam em outro carro, foram socorridas com ferimentos leves.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu nas proximidades de um radar de velocidade; diversos veículos trafegavam em fila, em velocidade reduzida, quando uma carreta não conseguiu frear a tempo e bateu na traseira dos dois carros.

Um deles, onde estavam os três feridos, rodou na pista. O outro, onde estavam os jovens, foi arrastado e prensado contra outra carreta.

Segundo informações de familiares os jovens eram namorados, moradores de Ponta Grossa, e estavam usando a rodovia para transitar de um bairro a outro. Eles deixaram um filho de dois anos, que estava na creche no momento do acidente.

O acidente aconteceu por volta das 16h no sentido sul do km 484 da rodovia, que fica no contorno da cidade.

O trecho ficou completamente interditado até às 17h50, quando foi liberada uma faixa. No entanto, devido aos trabalhos de remoção dos corpos e veículos, houve mais bloqueios momentâneos posteriormente.

A PRF destaca que os motoristas das carretas foram submetidos ao teste do bafômetro e ambos os resultados deram negativos para o consumo de álcool.

O acidente está sendo investigado para a possível responsabilização de envolvidos.

Anaih e Nicolas serão velados e sepultados nesta sexta-feira (10), em Ponta Grossa. Segundo informações do serviço funerário municipal, a jovem será velada na Capela da Vila 31 de Março e sepultada às 16h no cemitério São Vicente de Paula, e o jovem será velado na capela municipal São José e sepultado no cemitério Parque Campos Gerais, às 17h.