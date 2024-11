Um vídeo que mostra um carro capotando aparentemente sem nenhum motivo, em Laranjeiras do Sul, na região central do Paraná, viralizou nesta terça-feira (26). Nas imagens registradas por uma câmera de segurança, é possível ver que uma carreta carregada com toras de madeira passa pela avenida Santos Dumont, uma das principais da cidade, seguida por uma caminhonete preta, que então para na pista após perceber algo errado acontecendo. Em seguida, um Fiat Uno que estava estacionado é levantado pela traseira e capota misteriosamente.

No entanto, o acidente que parece irreal, é facilmente explicado. O que ocorreu foi que a carreta se enroscou em fios da rede elétrica, sem que o motorista percebesse. Em seguida, os fios arrastados entraram embaixo do carro, causando o capotamento. Logo após o acidente, algumas pessoas tentam avisar o motorista da carreta sobre a situação.

Felizmente, o carro estava vazio e ninguém se feriu no acidente, ocorrido na tarde de segunda-feira (25). Além do carro capotado, os fios danificaram ainda outro veículo que estava estacionado nas proximidades. Após perceber que causou o acidente, o motorista do caminhão permaneceu no local e acionou o proprietário do veículo para providenciar o conserto dos carros danificados.

Assista o Vídeo 👇

https://www.instagram.com/reel/DC15KoCR9qy/?igsh=MWI2b2NtZ3c5bW42dw==