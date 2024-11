As Paralimpíadas Escolares 2024 começam nesta terça-feira (26) no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo (SP), e vão até o dia 30 (domingo). O Paraná enviou 140 pessoas, entre estudantes-atletas (97) e técnicos (47) – número superior aos 100 participantes no ano passado.

Ao todo, o evento contará com a participação de mais de 2 mil atletas, representando as 27 Unidades Federativas do Brasil. São 13 modalidades em disputa: atletismo, bocha, futebol de cegos, futebol de PC, goalball, judô, natação, tênis de mesa, tênis em cadeira de rodas, voleibol sentado, basquete em cadeira de rodas, parabadminton e halterofilismo.

Cristiano Barros Homem D’El Rei, diretor de Esportes da Secretaria do Esporte (SEES), destacou o compromisso do Governo do Paraná com o desenvolvimento do paradesporto e o apoio dado aos atletas e equipes. “O governo custeia toda a viagem e o transporte das delegações, além de adquirir os uniformes de passeio e de jogo. Também nos responsabilizamos pelo pagamento dos professores, garantindo que os participantes tenham as melhores condições para competir e evoluir. Isso reflete diretamente no crescimento do número de participantes”, afirmou.

As Paralimpíadas Escolares 2024 são uma realização do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) e do Ministério da Cidadania, por meio da Secretaria Especial de Esporte (SEE), e têm por finalidade estimular a participação dos estudantes com deficiências físicas, visuais e intelectuais em atividades esportivas, promovendo ampla mobilização em torno do esporte.

A etapa estadual dos Jogos Escolares do Paraná, realizada em Campo Mourão (12 a 14 anos) e Pato Branco (15 a 17 anos), foi seletiva para a participação dos estudantes-atletas nas Paralimpíadas Escolares. Os Jeps são promovidos pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Esporte em parceria com a Secretaria de Estado da Educação (Seed) e os Núcleos Regionais de Educação (NREs).

EDIÇÃO 2023– Os atletas paranaenses conquistaram 15 medalhas de ouro, 16 de prata e 13 de bronze nas Paralimpíadas Escolares 2023. A delegação era formada por 100 pessoas, entre atletas e comissão técnica. As 44 medalhas vieram em cinco modalidades.

PARALIMPÍADAS ESCOLARES– As Paralimpíadas Escolares tiveram a sua primeira edição em 2009. Talentos do paradesporto brasileiro já passaram pelos jogos, como os velocistas Alan Fonteles, ouro nos Jogos Paralímpicos de Londres 2012, Verônica Hipólito, prata no Rio 2016, Petrúcio Ferreira, recordista mundial nos 100m (classe T47) e bicampeão paralímpico, o nadador Talisson Glock, prata no Rio 2016 e ouro em Tóquio 2020; o jogador de goalball Leomon Moreno, prata no Jogos de Londres, bronze no Rio 2016 e ouro em Tóquio 2020; a mesatenista Bruna Alexandre, bronze no Rio 2016 e prata nos Jogos de Tóquio 2020, entre outros.