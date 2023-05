Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um automóvel com cinco pessoas bateu em uma árvore na avenida Mandacaru, em Maringá, no noroeste do Paraná, em frente a Delegacia da Polícia Civil, no início da manhã deste domingo (30).

Durante o atendimento dos socorristas do Siate e da Polícia Militar, foram encontradas diferentes bebidas alcoólicas no interior do veículo. Ao todo, cinco pessoas ficaram feridas, sendo que uma das vítimas sofreu ferimentos graves.

O condutor também precisou ser encaminhado ao hospital, mas não fez o teste do bafômetro.