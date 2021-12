Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Três veículos foram incendiados em Santo Antônio da Platina durante esta quinta-feira (16), de acordo com informações divulgadas pela Polícia Militar do município. Ninguém foi preso ou identificado até o momento.

Segundo a PM, pelo menos um dos veículos incendiados, um VW Santana da primeira geração, foi totalmente consumido pelo fogo. A casa onde dois dos carros atacados estavam também foi invadida. Vizinhos disseram que o antigo morador está preso.

O Corpo de Bombeiros de Santo Antônio da Platina foi acionado para conter as chamas. A Polícia Civil investiga o caso.