Acabo de autorizar o início do processo licitatório que visa a pavimentação asfáltica de todo o Jardim Panorama. São R$ 8,4 milhões em investimentos que vão transformar a realidade dos cerca de 2,5 mil moradores do bairro.

Dentro de algumas semanas acontecerá a licitação e a empreiteira vencedora logo na sequencia dá o início às obras. Mais um compromisso firmado que é honrado no primeiro ano de gestão. Mais um sonho da nossa comunidade que se torna realidade.