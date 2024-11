Um casal pulou o muro de um motel de Canoinhas, região do Planalto Norte de Santa Catarina, para não pagar a conta do estabelecimento.

O caso foi registrado por câmeras de segurança do motel e ocorreu na última quarta-feira (20).

As câmeras mostram que o casal fica um tempo parado em frente ao muro, no aguardo do melhor momento para fugirem do motel.

A mulher então decide pular o muro do motel e pouco tempo depois o homem segue a companheira e também foge do estabelecimento.

As imagens das câmeras de monitoramento ainda gravaram o casal em fuga pela rua do motel.

A administração do motel ainda não informou que se irá prestar queixa contra o casal.

Veja momento em que casal pula o muro do motel

https://www.instagram.com/reel/DCwUt0JRnIA/?igsh=ZTMwZmlta25hbjhz