Um acidente tirou a vida de um motociclista na madrugada deste sábado (23), na BR-153. A colisão ocorreu por volta das 5h28, no km 97,8 da rodovia, próximo ao município de Japira/PR.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima, um homem de 27 anos, seguia de Ibaiti em direção a Santo Antônio da Platina quando perdeu o controle da motocicleta e saiu da pista. O veículo colidiu violentamente contra uma barraca de frutas, localizada às margens da rodovia.

O motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Equipes da Polícia Científica, Instituto Médico Legal (IML), Polícia Civil, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e PRF atenderam a ocorrência.

O trânsito no trecho não foi interrompido e flui normalmente. A PRF irá elaborar o laudo pericial do acidente para apurar as causas do ocorrido.