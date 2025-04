Um churrasco entre amigos, em uma chácara na região rural de Tibagi, nos Campos Gerais do Paraná, terminou em tragédia neste domingo (6). Um homem, de 49 anos, que trabalhava como chacareiro no local, foi atingido por disparos de arma de fogo e morreu. Outro participante da confraternização foi baleado na mão e recebeu atendimento médico.

Conforme informações da Polícia Militar do Paraná (PMPR), três homens teriam iniciado uma confusão na parte externa da residência, localizada na Colônia Santa Maria. Entre eles estavam o chacareiro, identificado como José Maletz, e dois irmãos. Por volta das 19h30, outros participantes da festa, que estavam na parte interna, escutaram tiros e logo encontraram o cuidador da chácara caído no chão.

A principal suspeita é que um jovem, de 18 anos, tenha disparado contra o chacareiro. O irmão do suspeito, de 28 anos, também foi encontrado ferido, porém, consciente e apenas com ferimentos na região das mãos. O rapaz teria sido baleado pelo próprio irmão no momento em que tentava desarmar o jovem.

Polícia procura por suspeito de morte em churrasco

Após efetuar os disparos, o suspeito fugiu da chácara e não foi encontrado pela polícia. O local onde aconteceu a ocorrência fica localizado próximo a BR-376. A Polícia Civil do Paraná (PCPR) investiga o caso e busca informações para localizar o suspeito pelo crime.

O enterro de José Maletz está marcado para esta terça-feira (8). Nas redes sociais, amigos enviaram mensagens de apoio para a irmã da vítima: “Meus sentimentos prima, que Deus conforte o coração de todos e que Deus dê muita força para a tia nesse momento tão difícil”, escreveu uma familiar.