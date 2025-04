Um acidente na manhã de segunda-feira (7), por volta das 08h10, no km 28,2 da BR-153, no município de Jacarezinho/PR, envolvendo uma caminhonete Dodge/Rampage resultou na morte da advogada Viviane N. M. d. S, de 40 anos, que não resistiu aos ferimentos e faleceu no hospital no meio da tarde. O marido dela, o também advogado Carlos A. d. S, de 56 anos, foi transferido para Londrina, onde permanece internado com o quadro de saúde estável, segundo familiares.

O casal, morador de Santo Antônio da Platina, seguia em direção a Ourinhos/SP quando, por razões ainda desconhecidas, o motorista perdeu o controle da direção, saiu da pista e colidiu violentamente contra um barranco às margens da rodovia. Equipes da EPR Litoral Pioneiro do SAMU e do Corpo de Bombeiros foram acionadas e chegaram rapidamente ao local. Um princípio de incêndio no veículo foi contido pela equipe de resgate.

Ambos foram socorridos com ferimentos graves e encaminhados ao pronto-socorro de Jacarezinho. Viviane, que completaria 41 anos nesta quarta-feira (9), não resistiu aos traumas sofridos e veio a óbito horas após o acidente.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local e ficará responsável pela investigação das causas do acidente, bem como pela elaboração do Laudo Pericial de Acidente de Trânsito.

Informações sobre o velório e sepultamento da advogada serão atualizadas no texto em breve.