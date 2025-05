Uma colisão envolvendo um caminhão e dois carros matou um jovem de 26 anos em um trecho da BR-376, na cidade de Alto Paraná, no noroeste do estado. O acidente aconteceu por volta das 18h20 desta sexta-feira (16), no km 116,2 da rodovia.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caminhão acessava a rodovia e não percebeu a aproximação de um Chevrolet Onix, que trafegava no mesmo sentido.

O automóvel acabou colidindo violentamente na traseira do caminhão e tombou em seguida. Um terceiro veículo, um Toyota Corolla Cross, que vinha logo atrás, colidiu contra a lateral do Onix e saiu da pista.

O motorista do Onix, morador de Paranavaí, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Os condutores dos outros dois veículos não se feriram.

O acidente interditou completamente as duas faixas da BR-376 no sentido Paranavaí. Houve registro de cerca de 4 km de congestionamento no trecho. A rodovia foi totalmente liberada às 22h56.

Além da PRF, equipes do Corpo de Bombeiros, Samu, Departamento de Estradas de Rodagem (DER), Instituto Médico Legal (IML) e da Polícia Científica estiveram no local para prestar atendimento e realizar os levantamentos periciais.

As causas do acidente serão investigadas.