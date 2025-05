O Instituto Água e Terra (IAT) concluiu nesta semana o 4° ciclo do Programa Permanente de Esterilização de Cães e Gatos (CastraPet Paraná), uma das mais efetivas ações de cuidado com animais do País. O balanço divulgado nesta sexta-feira (16) revelou que, de novembro de 2024 a maio de 2025, foram realizadas 31.448 castrações em 165 municípios do Estado. O projeto, implementado pelo Governo do Estado em 2020, já beneficiou 104.378 pets até o momento.

A 5ª fase da iniciativa está prevista para começar no segundo semestre deste ano e vai passar por 322 municípios de todas as regiões do Paraná. Ao final desta etapa, prevista para ocorrer apenas em 2026, o projeto terá alcançado todas as 399 cidades paranaenses, cobrindo 100% do território. O investimento no 5º ciclo será de R$ 19,99 milhões. O IAT é vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável (Sedest).

“O Paraná sustentável cresce com mais esse investimento, de R$ 20 milhões, nesse importante programa de proteção animal, o CastraPet Paraná. Um projeto com o ideal de bem servir a população, evitando o abandono dos nossos pets”, destacou o secretário de Estado do Desenvolvimento Sustentável, Rafael Greca. “Com esse novo ciclo, vamos chegar em 2026 com o território do Paraná atendido por completo, em uma grande ação de educação ambiental”.

Inserido no Plano Paraná Mais Cidades (PPMC), estabelecido pelo Governo do Paraná para apoiar o desenvolvimento dos municípios paranaenses, o programa busca promover a saúde pública por meio de um esforço contínuo direcionado à educação sobre a tutela responsável de cães e gatos.

“O CastraPet Paraná assumiu um papel crucial na conscientização ambiental, especialmente entre crianças e adolescentes. Por isso, dentre as condições para que os municípios sejam integrados à proposta, está o monitoramento das atividades de educação ambiental organizadas pelas cidades parceiras. Queremos conscientizar as pessoas cada vez mais cedo”, afirmou a coordenadora técnica e fiscal do CastraPet, a médica veterinária Girlene Jacob.

Além disso, o Governo, por meio do Núcleo de Educação Ambiental (NEA) do Instituto Água e Terra (IAT), oferece palestras sobre zoonoses e orientações sobre a vacinação e desvermifugação de animais. A colaboração se estende a uma rede que une diversas ONGs e milhares de protetores independentes, todos compartilhando o objetivo comum de elevar a conscientização da sociedade em relação aos animais.

“A iniciativa não se limita apenas a controlar a reprodução de animais, mas almeja promover uma comunidade mais compassiva, desempenhando um papel crucial na sensibilização sobre a importância da esterilização e da prática da tutela responsável”, acrescentou Girlene.

Resumo dos ciclos do CastraPet Paraná:

1º CICLO

2020/2021

45 municípios beneficiados

Investimento de R$ 2.465.400,00

15.744 animais atendidos

2º CICLO

2021/2022

79 municípios beneficiados

Investimento de R$ 2.681.500,00

11.830 animais atendidos

3º CICLO

2022/2023

219 municípios beneficiados

Investimento de R$ 10.715.000,00

45.356 animais atendidos

4º CICLO

2024/2025

165 municípios beneficiados

Investimento de R$ 9.625.000,00

31.448 animais atendidos

5º CICLO

2025/2026

322 municípios beneficiados

Investimento de R$ 19.990.000,00

Ainda não há estimativa de animais a serem atendidos.