Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma colisão frontal entre dois carros na PR-436, em Abatiá/PR, na noite de sábado (15), por volta das 21h, deixou duas pessoas feridas.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), uma picape Fiat/Strada, com placas de Nova Fátima-PR, conduzida por um homem de 35 anos, seguia em direção à cidade de Abatiá/PR, quando colidiu com um Fiat/Punto, com placas de Abatiá-PR, que seguia no sentido oposto, conduzido por uma mulher de 35 anos.

Após a batida, os condutores foram encaminhados pelo Samu ao Hospital Municipal de Abatiá com lesões leves. Também havia mais dois passageiros na picape Fiat/Strada, uma mulher de 33 anos e um menino de 7 anos, mas felizmente não tiveram ferimentos.

As causas do acidente estão sendo investigadas pelas autoridades.