Um paranaense de 54 anos foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros Militar após cair em um costão em Penha, no litoral de Santa Catarina. A vítima é um turista de Curitiba que estava pescando no local e acabou caindo em uma área de difícil acesso para a equipe de resgate.

O homem foi encaminhado para o Hospital Marieta Konder Bornhausen, em Itajaí, com ferimentos moderados pelo corpo. Os vídeos no carrossel acima mostram o resgate da vítima com o helicóptero.

A região é conhecida pelos costões, formações rochosas no litoral bastante frequentados por pescadores. Contudo, em dias de mau tempo e momentos de maré alta, tornam-se áreas perigosas, com riscos de quedas e afogamentos.