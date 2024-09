Um grave acidente de trânsito foi registrado na manhã de quarta-feira (19), na rodovia PR-160, no km 142+400m, próximo ao município de Figueira. A colisão frontal entre um Fiat Uno e uma motocicleta Kawasaki Z1000 ABS deixou duas pessoas gravemente feridas.

O acidente ocorreu por volta das 9h e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Estadual e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). De acordo com informações preliminares, a condutora do Fiat Uno, uma mulher de 23 anos, residente em Curiúva, sofreu ferimentos leves e foi encaminhada para atendimento médico no hospital de Figueira. O teste do bafômetro realizado na unidade hospitalar atestou que ela não havia ingerido bebida alcoólica.

Já o condutor da motocicleta, um homem de 30 anos, e sua passageira, uma mulher de 32 anos, ambos residentes em Ibaiti, foram socorridos em estado grave e também encaminhados para o hospital de Figueira. O teste do bafômetro não foi realizado com o condutor da motocicleta, que permanece internado.

Dinâmica do acidente

Conforme os primeiros levantamentos, o Fiat Uno seguia no sentido Curiúva-Figueira quando colidiu frontalmente com a motocicleta que trafegava no sentido oposto. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas pela Polícia Rodoviária Estadual.