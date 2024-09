Na tarde desta quinta-feira (19), um trágico acidente de trânsito na rodovia PR-092, no trecho que passa pelo município de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro, resultou na morte de um motociclista. O acidente ocorreu por volta das 16h00, no trecho que liga Wenceslau Braz a Siqueira Campos, próximo à “Barraca do Mineiro”, envolvendo uma motocicleta e uma caminhonete.

Equipes do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e da EPR Litoral Pioneiro foram acionadas para prestar socorro à vítima. No entanto, o motociclista não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde do motorista da caminhonete.

A Polícia Rodoviária Estadual também esteve presente, prestando atendimento à ocorrência e orientando o trânsito, que precisou ser interditado para o trabalho das equipes de socorro e remoção dos veículos da pista.

As causas e circunstâncias do acidente ainda serão investigadas pelas autoridades competentes.

Assista o vídeo👇

https://www.instagram.com/reel/DAHWBIMO9sS/?igsh=MzN6dWpicWZ0MXU1